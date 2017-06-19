Під АП сталися сутички "айдарівців" з правоохоронцями (фото, відео)

Під будівлею АП сталися сутички правоохоронців з мітингувальниками та бійцями батальйону "Айдар" на чолі з екс-"радикалом" Сергієм Мельничуком (позафракційний).

Читайте такожУ Сумах невідомі побили депутата міськради

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

"Айдарівці" прийшли під АП з пікетом і хочуть встановити намет. Акція протесту воїнів "Айдару" пов'язана з тим, що, за їхніми словами, правоохоронні органи звинувачують їх у тероризмі, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Київраді сталася бійка між спецназівцями і бійцями добробатів.