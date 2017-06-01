У Київраді сталася бійка між спецпризначенцями і бійцями добробатів (фото, відео)
Спочатку добровольці АТО розпочали бійку з охоронцями мерії, які перебували біля входу у зал засідань Київради.
Добровольці, спільно з депутатами, вигнали спецпризначенців з Київради. Під крики "Ганьба!", поліцейські залишили четвертий поверх мерії, передає Depo.Київ.
Зокрема, після бійки між добровольцями АТО і поліцейськими в шоломах, конфлікт також "підігріли" деякі депутати Київради від "Свободи". Після цього спецпризначенці змушені були залишити кулуари Київради.
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Депутати звинуватили поліцейське керівництво в тому, що вони спровокували бійку.
Додамо, що депутати Київради тривалий час не могли прийняти рішення про визнання добровольців АТО, що обурило останніх. І в якийсь момент добровольці почали бійку з охоронцями мерії, які перебували біля входу в зал засідань Київради.