У Київраді сталася бійка між спецпризначенцями і бійцями добробатів (фото, відео)

Добровольці, спільно з депутатами, вигнали спецпризначенців з Київради. Під крики "Ганьба!", поліцейські залишили четвертий поверх мерії, передає Depo.Київ.

Зокрема, після бійки між добровольцями АТО і поліцейськими в шоломах, конфлікт також "підігріли" деякі депутати Київради від "Свободи". Після цього спецпризначенці змушені були залишити кулуари Київради.

Читайте такожУ Київраді активісти побилися з правоохоронцями, затримано сімох чоловіків

Депутати звинуватили поліцейське керівництво в тому, що вони спровокували бійку.

Додамо, що депутати Київради тривалий час не могли прийняти рішення про визнання добровольців АТО, що обурило останніх. І в якийсь момент добровольці почали бійку з охоронцями мерії, які перебували біля входу в зал засідань Київради.