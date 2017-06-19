ЄС має час для продовження санкцій проти РФ через ситуацію в Україні до кінця липня - Могеріні

Високий представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні переконана, що ЄС продовжить існуючі для Росії санкції і має час до кінця наступного місяця ухвалити відповідне рішення.

Про це вона сказала в понеділок в Люксембурзі на прес-конференції по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що ми будемо продовжувати з існуючими санкціями. Це (питання) буде обговорюватися державами-членами, я б сказала, після Європейської Ради, яка буде наприкінці цього тижня (саміт ЄС, який пройде 22-23 червня в Брюсселі). У нас є час до кінця липня вирішити щодо продовження санкцій», - пояснила Високий представник.

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Вона наголосила, що «процедура та зміст наших рішень щодо санкцій, які пов’язані з ситуацією в Україні, не змінилися.

«Держави-члени ухвалюють рішення, пов’язане з виконанням Мінських домовленостей. Для нас – це шлях, щоб вирішити цей конфлікт», - підкреслила Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, Рада ЄС затвердила рішення продовжити санкції для незаконно анексованого Росією Криму та Севастополя ще на один рік.