МЗС України прокоментувало продовження "кримського пакета" санкцій проти РФ

В Україні вдячні за послідовну політику ЄС щодо невизнання незаконної анексії Криму і м.Севастополя та ухвалення Радою ЄС у закордонних справах за процедурою «без обговорення» рішення продовжити на 12 місяців термін дії «кримського пакета» санкцій проти держави-агресора.

Про це йдеться в коментарі МЗС України щодо ухвалення рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти РФ, передає прес-служба українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми високо цінуємо і постійну увагу ЄС до розвитку ситуації в окупованому Криму, яка характеризується серйозними системними порушеннями в галузі прав людини, зокрема наростанням репресій з боку окупаційної влади проти етнічних українців і кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЄС має час для продовження санкцій проти РФ через ситуацію в Україні до кінця липня - Могеріні

У МЗС зазначили, що підтримка ЄС та партнерів є ключовою для відновлення територіальної цілісності України відповідно до міжнародного права.

"Санкційна політика з боку наших міжнародних партнерів та послідовне засудження дій Кремля є одним з ефективних інструментів міжнародного тиску на державу-окупанта", - підкреслили у відомстві.

У міністерстві також заявили, що розраховують на продовження терміну дії секторальних і економічних санкцій ЄС проти Росії до повної імплементації нею своїх міжнародних зобов’язань та припинення агресії проти України в Криму та на Донбасі.