У ГПУ заявили, що затримані податківці дають викривальні свідчення проти екс-міністра Клименка

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) заявляють, що затримані колишні податківці дають викривальні свідчення проти колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це повідомляє Управління зв язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури

Читайте такожПрокуратура повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів КлименкуЗазначається, що в рамках розслідування кримінального провадженням за фактом створення так званих "програмних підприємств", які брали участь в схемі ухилення від сплати податків, Головною військовою прокуратурою продовжуються допити як колишніх, так і діючих працівників податкових органів.

"Органом слідства на сьогоднішній день зібрано викривальні свідчення щодо діяльності так званих "програмних підприємств". Зокрема, один з колишніх керівників обласної податкової адміністрації розкрив механізм забезпечення діяльності вказаних схем з боку податкових органів, починаючи від Міністерства доходів і зборів, закінчуючи районною податковою інспекцією, де на обліку перебували "програмні підприємства". Також розкрито умови роботи підприємств реального сектору економіки з так званими "податковими майданчиками" та задіяних у вказаних схемах службових осіб податкових органів", - зазначили у Генпрокуратурі.