Зазіхання на дітей та постійне шельмування: Матіос розповів про замахи на нього через арешт "податківців Клименка"

Заступник генерального прокурора України — головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що через арешт 16 із 23 «податківців Клименка» на нього було вчинено два замахи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Матіос повідомив під час слухань в Комітеті Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.

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«Я вимушений сказати, що зазіхання на моїх дітей, з якими я не проживаю вже поспіль понад 10 років, було дві спроби замахів, постійне шельмування в комерційних засобах інформації, все це наслідок того, що ми арештували 16 податківців з 23, яких ми затримали”, - сказав він.

Головний військовий прокурор запевнив, що подібні затримання відбуватимуться і надалі.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуки, були затримані 23 чинних і колишніх керівника податкової.

Спецоперація проходила в рамках розслідування злочинів, скоєних колишніми керівниками та їх заступниками обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, державних податкових адміністрацій, які були причетні до організації та функціонування так званих «податкових майданчиків».

У результаті такої діяльності особи з оточення екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка збагатилися за рахунок платників податків майже на 96 млрд грн.

Провадження відкрито за підозрою в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем).

Суди обрали 12-м із 23-х екс-податківців запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застав на загальну суму 443 млн 988 тис. грн.

Ще чотирьом підозрюваним суди обрали запобіжні заходи у вигляді особистих зобов’язань. 7 підозрюваних були звільнені із зали суду з носінням електронного браслету із заставами від 990 тис. до 15 млн грн.

7 червня Матіос повідомив, що апеляційний суд змінив двом екс-податківцям запобіжні заходи з особистого зобов’язання на арешт з правом внесення багатомільйонних застав. В суді залишалися нерозглянутими 8 апеляційних скарг прокуратури на запобіжні заходи екс-податківцям.