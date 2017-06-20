У Раді депутати з "БПП" і "Самопомочі" чубляться через львівське сміття

На пленарному засіданні Верховної Ради відбулась гостра дискусія між фракціями "Блок Петра Порошенка" і "Самопоміч" щодо ситуації з вивезенням сміття зі Львова.

Читайте такожСміттєва криза у Львові: Березюк оголосив голодуванняЯк передає кореспондент УНІАН, народний депутат Оксана Юринець ("БПП") заявила з трибуни парламенту: "Хочу звернутися до представників фракції "Самопоміч". В єдності наша сила. І нам потрібно врятувати не Андрія Івановича (мера Львова Андрія Садового - УНІАН), а жителів та гостей Львова від сміття".

За її словами, впродовж трьох термінів перебування на посаді мера міста Садовий нічого не зробив для вирішення цього питання. "За рік від часу трагедії на Грибовичах Львівська міська рада витратила 350 млн грн на транспортування сміття куди тільки можна, по всій Україні", - сказала депутат.

Юринець наголосила, що "піар на сміттєвій темі ні до чого не призведе.Є епізоди в політиці, коли партійність і програми не важливі, а важливі почуття гідності за себе і своє місто".

Вона закликала голову фракції "Самопоміч" Олега Березюка припинити оголошене 19 червня голодування в Києві та їхати до Миколаєва, де "його фракція не підтримує ввезення сміття" в це місто.

Після цього виступу представники від фракції "Самопоміч" почали скандувати: "Ганьба!".

А народний депутат від цієї фракції Ірина Подоляк, виступаючи з трибуни ВР, заявила, що "Самопоміч" вимагає від президента та уряду негайного вирішення питання будівництва сміттєвого заводу.

За її словами, у пропозиції щодо будівництва полігону для утилізації твердих відходів є загроза, тому що туди можуть почати звозити сміття з усієї з України, що є неприйнятним.