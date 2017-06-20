Нардепів Розенблата та Полякова хочуть позбавити недоторканності, до ГПУ направлено подання

До ГПУ направили документи щодо подання на зняття недоторканності із народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Читайте такожФігуранта "справи Онищенка" Постного взяли під варту на 2 місяці

У свою чергу, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький уточнив, що це подання було підписане 19 червня і стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Як повідомляв УНІАН раніше, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Бориса Розенблата під час отримання хабара у 200 тисяч доларів.

Слідство вважає, що його колега мав допомогти підприємцю вирішити питання з отриманням ліцензії на видобуток бурштину, а також просування змін до законодавства.

Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія - це провокація. "Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - сказав він.