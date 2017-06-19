Охоронця Розенблата затримали з $200 тисячами хабара, нардеп заявляє про провокацію
НАБУ буде готувати подання до Ради на позбавлення Розенблата депутатської недоторканості.
Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Бориса Розенблата під час отримання хабара у 200 тисяч доларів.
Про це повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook.
За словами політика, слідство вважає, що його колега мав допомогти підприємцю вирішити питання з отриманням ліцензії на видобуток бурштину, а також просування змін до законодавства.
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"НАБУ давно вело Розенблата, а подібний "контакт" з підприємцем був не вперше", - написав Лещенко.
Як зазначив нардеп, НАБУ буде готувати подання до Ради на позбавлення Розенблата депутатської недоторканості.
Джерела у НАБУ "Українській правді" підтвердили інформацію про затримання, але подробиць не розкрили.
Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія - це провокація.
"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - сказав він в коментарі Житомир.info.
"Моя позиція така – це провокація, причому планувалася вона давно. Будемо чекати, коли розберуться, і діяти в рамках законодавства. Всім злостивцям хочу повідомити, що за депутатський мандат не тримаюся і вірю в те, що справедливість восторжествує. До речі, мене НАБУ не допитувало", - прокоментував народний депутат.