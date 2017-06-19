Охоронця Розенблата затримали з $200 тисячами хабара, нардеп заявляє про провокацію

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Бориса Розенблата під час отримання хабара у 200 тисяч доларів.

Про це повідомив нардеп від БПП Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook.

За словами політика, слідство вважає, що його колега мав допомогти підприємцю вирішити питання з отриманням ліцензії на видобуток бурштину, а також просування змін до законодавства.

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"НАБУ давно вело Розенблата, а подібний "контакт" з підприємцем був не вперше", - написав Лещенко.

Як зазначив нардеп, НАБУ буде готувати подання до Ради на позбавлення Розенблата депутатської недоторканості.

Джерела у НАБУ "Українській правді" підтвердили інформацію про затримання, але подробиць не розкрили.

Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія - це провокація.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - сказав він в коментарі Житомир.info.

"Моя позиція така – це провокація, причому планувалася вона давно. Будемо чекати, коли розберуться, і діяти в рамках законодавства. Всім злостивцям хочу повідомити, що за депутатський мандат не тримаюся і вірю в те, що справедливість восторжествує. До речі, мене НАБУ не допитувало", - прокоментував народний депутат.