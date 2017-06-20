До ГПУ направили подання на зняття недоторканності з нардепа Довгого

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що вчора направив до генерального прокурора Юрія Луценка подання на зняття депутатської недоторканності з позафракційного народного депутата Олеся Довгого в рамках кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький повідомив на спільному брифінгу з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником сьогодні в Києві.

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«Щодо Довгого дійсно надійшло минулого тижня клопотання, і генеральним прокурором було визначено підслідність за кримінальним провадженням за НАБУ по факту виділення земельних ділянок в місті Києві в 2007-2009 роках. Це провадження розслідувала прокуратура міста Києва. Ми взяли до провадження, і вчора мною було підписано відповідне подання про зняття недоторканності (з Довгого – УНІАН), оскільки ми вважаємо, що доказів, зібраних для оголошення підозри, є достатньо для внесення вказаного подання», - заявив він.

«Вчора це подання було підписано і направлене генпрокурору», - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, також вчора, 19 червня, було підписане подання на зняття недоторканності з народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова. Спрямоване до ГПУ подання стосується розслідування факту отримання неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і здійснення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.