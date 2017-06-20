Порошенко після зустрічі з Трампом: США залишаються відданими "Мінську"

Президент України Петро Порошенко заявляє, що США залишаються відданими Мінським домовленостям. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за результатами переговорів з президентом США Дональдом Трампом сьогодні у Вашингтоні.

Він нагадав, що три роки тому 20 червня після обрання президентом України він оголосив режим припинення вогню і презентував свій мирний план, який став основою Мінських домовленостей.

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"Було наголошено на тому, що США підтримують, залишаються відданими Мінським домовленостям", - заявив він.

"Впевнений в тому, що ми маємо вимагати від Росії повної імплементації Мінських домовленостей, причому безпековий пакет, який полягає в тому, що має бути припинений вогонь, відведена російська артилерія, танки, системи залпового вогню, забезпечений безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території, включно з кордоном. Ми детально обговорили кроки, які зараз будуть зроблені напередодні візиту президента Трампа до Європи", - додав президент.