Клімкін: Санкції можна поступово скасовувати, коли РФ виведе війська з Донбасу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що санкції поступово можна відміняти, як Російська Федерація виведе війська з Донбасу.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в інтерв'ю австрійському виданню Profil, переклад якого з німецької розміщений на сайті посольства України у Австрії.

"Ми потребуємо цих санкцій – не як стратегії, а як інструменту, щоб спонукати Росію виконати Мінські домовленості та припинити окупацію Криму. Як тільки росіяни вийдуть з Донбасу, можна було б поступово відміняти санкції. Ми не маємо нічого проти. Ми також відкриті у питанні щодо розміщення міжнародних спостерігачів ОБСЄ чи ООН – але без росіян, звичайно. У нас і так забагато озброєних росіян у цьому регіоні. З цим треба покінчити", - наголосив Клімкін.

Також міністр прокоментував висловлення Федерального канцлера Австрії Крістіан Керна в Санкт-Петербурзі щодо відміни відміни санкцій проти Росії.

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"Австрійські підприємства охоче відмінили б ці санкції, щоб знову мати можливість робити добрий бізнес з Росією. Але ситуація в Росії змінилася. Ще декілька років тому австрійські фірми там добре заробляли, але тоді ціна нафти була на рівні 100 доларів чи вище. Той, хто вважає, що в економічному плані можна повернутись до старих часів, як тільки будуть відмінені санкції, помиляється. Крім того, у питанні санкцій йдеться не лише про нас. Йдеться про те, чи Європа загалом ще базується на правилах і про те, чи надалі толеруватимуться агресивні дії Росії", - заявив Клімкін.

Він погодився, що санкції повинні запобігти подальшій агресії РФ.

"Серед іншого також. Росія агресивно та неприховано втрутилась у виборчі кампанії на Заході. Тепер могла б настати черга Австрії. Після порушення Росією усіх можливих договорів, санкції є єдиним способом захисту та єдиною проведеною Заходом лінією між добром та злом. Відсутність санкцій означала б відсутність жодної різниці між міжнародним правом та беззаконням. Тоді це була б зовсім інша, слаба Європа", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), радник президента України Андерс Фог Расмуссен закликає Євросоюз продовжити усі види обмежувальних заходів проти Росії на рік, а не на шість місяців.

«ЄС продовжив санкції проти Росії на 12 місяців через окупацію Криму. Час для всіх санкцій бути продовженими на 12 місяців, а не тільки на шість», - заявив він.