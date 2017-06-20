Санкції проти РФ зберігатимуться, поки вона не полишить Донбас - Білий дім

Санкції проти Російської Федерації зберігатимуться, поки вона не виведе свої війська і бойовиків з Донбасу. Про це на щоденному брифінгу у Вашингтоні сказав речник Білого дому Шон Спайсер, який транслювався на сайті Адміністрації президента США.

Зокрема, у зв'язку з візитом президента України Петра Порошенка до США речника спитали, чи відстоює Трамп позицію, що Росія повинна покинути схід України і чи вважає президент США, що Москва є агресором у конфлікті на Донбасі.

"Я вважаю, що ми дали чітко зрозуміти - що так, очевидно", - сказав Спайсер.

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"Я маю на увазі, що одна з причин, чому запроваджені санкції, полягає у тому, що до того часу, поки вони не підуть зі сходу України, ми збираємося і надалі зберігати санкції стосовно Росії. Ми вважаємо, що це є частиною України, і з цієї причини ці санкції зберігатимуться, і це, очевидно, було темою, яка обговорювалася з президентом сьогодні. Ми продовжимо відстоювати це", - наголосив Спайсер.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з президентом України Петром Порошенком для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі.

"Президент Трамп зустрівся сьогодні з президентом України Петром Порошенком, щоби обговорити мирне урегулювання конфлікту на сході України, порядок денний реформ президента Порошенка та зусилля у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.