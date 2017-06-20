Трамп зустрівся з Порошенком для обговорення ситуації на Донбасі - Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрівся з президентом України Петром Порошенком для обговорення підтримки мирного урегулювання ситуації на Донбасі. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Читайте такожТрамп заявив, що провів хорошу зустріч з Порошенком (відео)"Президент Трамп зустрівся сьогодні з президентом України Петром Порошенком, щоби обговорити мирне урегулювання конфлікту на сході України, порядок денний реформ президента Порошенка та зусилля у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася перша зустріч Порошенка з Трампом. За підсумками переговорів американський президент заявив, що провів хорошу зустріч з Порошенком. Президент США підкреслив, що для нього велика честь приймати президента України Петра Порошенка. Він сказав, що Америка активно залучена в справи, які стосуються України.

У свою чергу Порошенко підкреслив, що ефективна координація спільних зусиль принесе мир на Донбас і підтримає територіальну цілісність і суверенітет України.