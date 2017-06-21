У Брюсселі Меркель і Макрон оцінять виконання "Мінська", санкції проти РФ продовжать пізніше – посадовець ЄС

На саміті Європейського Союзу канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон поінформують лідерів країн та урядів про стан виконання Мінських домовленостей, рішення про продовження чинності санкцій проти Росії буде ухвалено пізніше.

Про це напередодні саміту, що відбудеться 22-23 червня у Брюсселі, власному кореспонденту УНІАН повідомив високопосадовець ЄС.

За його словами, питання зовнішньої політики обговорюватимуться на другій сесії першого дня саміту.

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"На початку канцлер Меркель та президент Макрон дадуть свою оцінку виконанню Мінських домовленостей. Як вам відомо, ми підходимо до рішення про продовження санкцій, які пов'язані з агресією на сході України, санкцій проти Росії, яке має бути ухвалено не пізніше липня", - сказав високопосадовець.

При цьому представник ЄС висловив упевненість, що після рекомендацій Меркель та Макрона рішення щодо продовження санкцій, як це було у грудні 2016 року, матиме технічний характер і буде остаточно оформлено після засідання Європейської Ради.