Про що говорили Порошенко і Трамп: стенограма зустрічі в Білому домі

Стенограму зустрічі президентів України і США оприлюднив Білий дім.

Президент Трамп: "Велике вам спасибі. Для мене велика честь зустрітися з Петром Порошенком, президентом країни, в життя якої ми всі так сильно залучені. Ви всі це бачили, і всі читали про це.

У нас були дуже гарні дискусії. Вони триватимуть увесь день. І я думаю, що ми досягли великого прогресу. Це велика честь зустріти вас, містере президент. Спасибі. Велике спасибі.

Ви хотіли б щось сказати?"

Президент Порошенко: "Для мене велика честь і велике задоволення зустрітися з вами, пане президент – одним з найбільш надійних прихильників і партнерів, стратегічних партнерів України.

Ми боремося за свободу і демократію завдяки вашій сильній підтримці у сфері безпеки та оборони - підтримці нашої оборони, підтримці моєї 45-мільйонної нації, найбільшої країни на європейському континенті. І я абсолютно впевнений, що історія України – це історія успіху. Я пишаюся тим, що ви, пане президент, і Сполучені Штати, є співавтором цієї історії успіху.

Ми захоплюємося вашим керівництвом, ефективністю ваших кроків, тому що сьогодні виповнюється відразу дві історичні дати - п'ять місяців вашого президентства і час, коли ми запустили перший мирний план - мирний план для України. І я абсолютно впевнений, що наша ефективна координація принесе мир нашої нації, нашої землі і зможе підтримати нашу територіальну цілісність і суверенітет".

Читайте також"Харизматична людина": Порошенко поділився враженням від зустрічі з ТрампомПрезидент Трамп: "Що ж, дякую вам. Це велика честь. Велике спасибі. Спасибі".

Питання з залу: "Як ви відреагуєте на смерть Отто Вармбіра?"

Президент Трамп: "Я думаю, те, що сталося з Отто, - це ганьба. Це повна ганьба. Цього не повинно було трапитися. І, чесно кажучи, якщо б його повернули додому раніше, я думаю, результат міг бути зовсім іншим. Його повинні були привезти додому в той же день. Результат був би зовсім іншим.

Але те, що сталося з Отто, - ганьба. І я спілкувався з його родиною. Невимовно, що вони пережили. Його потрібно було повернути додому давним-давно. Спасибі вам велике. Я ціную це".

Як повідомляв УНІАН, 20 червня відбулася перша зустріч Порошенка з Трампом. Обидва президенти позували для фотографій в Овальному кабінеті і коротко висловили свої ремарки після більш широких зустрічей Порошенко з віце-президентом Майком Пенсом та керівними радниками з національної безпеки.

За підсумками переговорів американський президент заявив, що провів хорошу зустріч з Порошенком.