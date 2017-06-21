"Не тільки для фото": американським ЗМІ довелося змінювати публікацію, визнавши серйозність візиту Порошенка до Трампа

Інформаційне агентство Associated Press, яке повідомило, що Петро Порошенко зустрівся з Дональдом Трампом "заради фотозйомки", змінило текст і заголовок новини.

Новини з критичною оцінкою були відредаговані через кілька годин після публікації, пише "ЄвроПравда".

Відразу після переговорів президентів агентство опублікувало новину із заголовком "Trump meets Poroshenko for brief "drop-in" visit" ("Трамп зустрічається з Порошенком у форматі короткої зустрічі "drop-in"), републікація якої зробили більшість політичних видань США.

"Президент Петро Порошенко зупинився у вівторок для короткої фотозйомки з Трампом після зустрічей з віце-президентом Майком Пенсом та командою національної безпеки", - пише агентство в початковій версії новини.

Однак через деякий час заголовок і текст були змінені. Оновлена версія вийшла під заголовком "Трамп зустрічається з Порошенком на тлі розслідування Росії".

З тексту повідомлення зникла згадка про "зустріч для фото", тепер агентство повідомляє:

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"Зустріч з президентом України Петром Порошенком була спочатку описана в Білому будинку як короткий "drop-in". Але обидва президента позували для фотографій в Овальному кабінеті і коротко висловили свої ремарки після більш широких зустрічей Порошенко з віце-президентом Майком Пенсія та керівними радниками з національної безпеки".

Варто відзначити, що повідомлення Associated Press про "зустріч для фото" поширили цілий ряд національних і регіональних американських ЗМІ, однак слідом за агентством всі вони оновили текст новости.

Проте в кеші пошукових систем досі присутні фрагменти новини AP в старій редакції.