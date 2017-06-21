Луценко вніс до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності нардепа Довгого

Генрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа О. Довгого. Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган у Facebook.

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Вона написала, що в діях нардепа "вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно - заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га».

Як повідомляв УНІАН раніше, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив до генерального прокурора Юрія Луценка подання на зняття депутатської недоторканності з позафракційного народного депутата Олеся Довгого в рамках кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.