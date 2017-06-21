Луценко вніс до Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутата Дейдея

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту"). Про це Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ НАБУ прокоментували подання ГПУ на трьох депутатів: кажуть, що розслідують тільки справи Лозового та Дейдея«Вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Є.Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6.1 млн грн», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура після перевірки поданих електронних декларацій підготувала подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з депутатів Дейдея (фракція "Народного фронту"), Геннадія Бобова (група "Відродження") та Андрія Лозового (фракція Радикальної партії).

23 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що подання на Лозового та Дейдея генпрокурор повернув до САП на доопрацювання.

Проти Дейдея відкрито провадження за ст. 368 прим. 2 Кримінального кодексу ("незаконне збагачення").

За 2015 рік Дейдей задекларував, серед іншого, чотири квартири, $41 тис., 30 тис. євро та 350 тис. грн. готівкою.

Також сьогодні ГПУ направила до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.