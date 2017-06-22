Порошенко під час візиту в США нагадав про Будапештський меморандум – Геращенко

Зустріч президента України Петра Порошенко з американським колегою Дональдом Трампом тривала 30 хвилин. На зустрічах із іншими представниками влади США президент згадував і про «Будапештський меморандум».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«30 хвилин. Повноцінна розмова, аби донести ключові меседжі, сформувати особисту уяву про співрозмовника, зав'язати особистий контакт, що так важливо в міжнародній політиці. До відома адептам "зради" : чимало важливих міжнародних зустрічей президента Трампа тривали саме півгодини, а то і менше, кажуть, короткі зустрічі - це його стиль», – охарактеризувала вона тривалість зустрічі.

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Окрім цього, за словами Геращенко, «на зустрічах з віце-президентом Пенсом, Держсекретарем Тілерсоном, міністром оборони США легендарним генералом Меттісом, (а саме ці люди сьогодні займаються українським питанням в новій адміністрації), також на зустрічі зі спікером Конгресу Райаном, Порошенко нагадав американським партнерам, що Україна свого часу відмовилася від четвертого у світі ядерного арсеналу і очікує від міжнародних партнерів дотримання гарантій територіальної цілісності України і безпеки».