Україна та США найближчим часом підпишуть дуже важливі угоди по оборонному співробітництву – Порошенко

Президент України Петро Порошенко анонсує найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

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«Було домовлено про те, що найближчим часом Україну відвідають декілька ключових членів нової адміністрації президента США, і будуть підписані дуже важливі угоди, в тому числі і угоди по оборонному співробітництву, включаючи угоду про оборонні закупівлі та угоду про військово-технічну співпрацю», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко встановив дружні стосунки з главою Пентагону Джеймсом Меттісом, а міністерство оборони США надає важливого значення подіям в Україні. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

«Від патріота - патріоту. З повагою». Щирі слова міністра оборони США, адресовані нашому президентові, чи не найкраще характеризують дружні стосунки, які склалися після їхньої зустрічі», - зазначив Цеголко.