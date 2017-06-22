Лідери ЄС не обговорюватимуть продовження секторальних санкцій проти РФ - Рютте

Лідери Європейського Союзу не обговорюватимуть продовження економічних секторальних санкцій проти Російської Федерації, пов'язаних з виконанням Мінських домовленостей, бо рішення ухвалять постійні представники країн-членів ЄС.

Про це перед початком саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі заявив прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте, передає прес-служба Європейської ради.

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"Цього не буде на сьогоднішньому порядку денному. Це перебуватиме на рівні послів (Комітет постійних представників - УНІАН)", - заявив Рютте.

Як повідомляв УНІАН, на саміті Європейського Союзу канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еманнуель Макрон поінформують лідерів країн та урядів про стан виконання Мінських домовленостей, рішення про продовження чинності санкцій проти Росії буде ухвалено пізніше. Зокрема, рішення продовжити економічні секторальні санкції для Росії, які пов'язані з виконанням Мінських домовленостей, буде ухвалено Європейським Союзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини та президента Франції.