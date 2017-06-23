Луценко натякнув на подальші подання про зняття недоторканності із нардепів

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у перспективі можливі подальші подання до парламенту про зняття недоторканності із нардепів. Про це він заявив під час наради у Житомирі, передає «112 Україна».

При цьому генпрокурор наголосив, що у нього багато роботи з боротьби із обставинами, які намагають зупинити гучні розслідування.

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"У мене маса роботи з протидії різним обставинам, які хочуть зупинити найрезонансніші розслідування. Повірте, що для того, щоб подати у ВР 5 подань, а у перспективі ще, у мене дуже багато часу забирає", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, раніше Луценко заявляв, що за 5 місяців цього року кількість кримінальних злочинів в Україні зменшилася на 15%.

Він також зазначив, що зменшилась на 17% кількість особливо тяжких злочинів, на 10% тяжких злочинів. На четверть зменшилась кількість умисних вбивств та нанесень тілесних ушкоджень.