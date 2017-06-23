Луценко повідомив, що кількість кримінальних правопорушень в Україні зменшилась на 15%

За 5 місяців поточного року кількість кримінальних правопорушень в Україні зменшилась на 15%.

Про це під час наради у Житомирі, яку транслював телеканал «112 Україна» повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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«За 5 місяців роботи ми бачимо: кількість облікованих кримінальних правопорушень зменшилась по державі на 15%... Звертаю увагу, що є високий показник таких правопорушень у Києві. Багата столиця і далі приваблює криміналітет», - сказав генпрокурор.

Він також зазначив, що зменшилась на 17% кількість особливо тяжких злочинів, на 10% тяжких злочинів. На четверть зменшилась кількість умисних вбивств та нанесень тілесних ушкоджень.