Що писали іноземні ЗМІ про Україну: президент у Вашингтоні та критика Гройсмана (інфографіка)

Серед тем, про які найчастіше диспутували на сторінках закордонних медіа, були візит українського президента до США та конфлікт на сході України.

Як зазначають аналітики Corestone Corp., німецька Die Welt схвально відгукнулася про українську організацію "Жіноча рада Донбасу", представниці якої намагаються примирити українські сім'ї, що зазнали розколу внаслідок різного ставлення їхніх членів до конфлікту на сході України.

Швейцарська Neue Zürcher Zeitung критично відреагувала на обіцянку українського прем'єра Володимира Гройсмана "особисто займатися допомогою іноземному бізнесу в Україні". На думку авторів статті, це нагадує практику "чолобитної" в часи Середньовіччя, коли селяни приходили до царя із проханням особисто посприяти вирішенню своїх проблем.

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Якщо ж Україна хоче подолати економічний спад та йти шляхом успішних реформ, урядові України доведеться попрацювати над ефективністю усієї своєї вертикалі, вважають у Цюриху.