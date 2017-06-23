У Києві через день після повернення з зони АТО бійця скинули з дев'ятого поверху

У Києві через день після повернення з зони АТО був убитий боєць 12 батальйону Дмитро Смирнов. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Раїса Шматко, лідер волонтерського руху "Всеукраїнське жіноче рух "За вільну Україну", передає РБК-Україна.

"У Києві вбивають колишніх бійців АТО. Сьогодні убитий боєць 12 батальйону Дмитро Смирнов", - написала волонтер.

Читайте такожУ поліції розповіли подробиці вбивства учасника АТО в Києві

У коментарях під публікацією волонтера повідомили, що військовослужбовця скинули з 9-го поверху. Однак точних подробиць події поки немає. За попередньою версією, вбивство сталося з метою пограбування. Також один із користувачів мережі повідомив, що підозрювані затримані, і в п'ятницю, 23 червня, має відбутися судове засідання для обрання запобіжного заходу.

"Не стало двох АТОшників у мирному Києві...слів просто немає", - написала через деякий час волонтер.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва чоловік з ножем убив ветерана АТО, який заступився за свого сина.