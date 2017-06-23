Справа розстрілів на Майдані: колишні "беркутівці" оголосили безстрокове голодування - адвокат

Екс-беркутівці, яких підозрюють у розстрілі 48 учасників Євромайдану у лютому 2014 року, оголосили безстрокове голодування у СІЗО. Про це заявив їхній адвокат Олександр Горошинський, пише "112 Україна".

Колишні беркутівці пояснюють, що голодують через політичне переслідування політично мотивоване кримінальне провадження. За словами адвоката, екс-беркутівцям продовжують утримання під вартою в автоматичному режимі, без умотивованих підстав для цього.

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"Таким чином вони хочуть привернути увагу, по-перше, громадськості, по-друге, міжнародного співтовариства і компетентних органів, щоб більш детально вивчили питання незаконного утримання під вартою", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН раніше, у справі про розстріли на Майдані допитано 60-70% свідків.

"Ця справа вже більше року розглядається по суті. Вона глобально просунулася, але я повторюю, там тільки потерпілих більше 150 осіб", – сказав адвокат екс-беркутівців.

На запитання, скільки вже свідків допитали по цій справі, адвокат відповів: "60-70%". Титич додав: "Процес іде, але об'єктивно він має ще тривати доволі довго. Об'єктивно оцінюючи до року – це позитивний сценарій. І якщо не буде втручань і зриву".