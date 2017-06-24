У Білому домі допускають зустріч Трампа і Путіна в кулуарах саміту G20
Зустріч Трампа і Путіна може пройти в кулуарах саміту G20, який відбудеться в Гамбурзі з 7 по 8 липня.
США не виключають можливість зустрічі президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна в кулуарах липневого саміту Великої двадцятки (G20) в Німеччині.
Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу для преси, передає Reuters.
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"Наскільки ми можемо працювати з Росією, щоб вирішити деякі проблеми і співпрацювати, якщо ми знайдемо цю готовність, ми хотіли б зробити це", - сказав він.
Нагадаємо, раніше у Кремлі заявляли, що ніякої конкретики щодо можливої зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна поки що немає, проте є розуміння, що зустріч все ж таки може відбутися.
Саміт G20 відбудеться в Гамбурзі з 7 по 8 липня.