Зустріч Путіна і Трампа може відбутися на саміті "G20", але вона поки не готується – Кремль

У Кремлі заявили, що ніякої конкретики щодо можливої зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна поки що немає, проте є розуміння, що зустріч все ж таки може відбутися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Є розуміння, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися в Гамбурзі. Зустріч поки що не готується, підготовка не ведеться і будь-якої конкретики можливої зустрічі поки що не визначено», - сказав Пєсков.

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Він відзначив, що формат зустрічі також поки що не визначений. «Жодних деталей не визначено», - сказав Пєсков.

Саміт країн «Великої двадцятки» відбудеться 7 – 8 липня в Гамбурзі.