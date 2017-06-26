Суддю Бурана, який стріляв у співробітників НАБУ, залишили під вартою

Заводським районним судом Миколаєва продовжено дію запобіжних заходів судді Малиновського районного суду Одеси Олексію Бурану - у вигляді тримання під вартою та Андрію Селіхову - у вигляді домашнього арешту, обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактом отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що адвокати підзахисного не з’явилися на судове засідання, тому прокурори САП залучили адвоката з первинної правової допомоги.

"Вказане рішення прийнято 23 червня 2017, відповідно до вимог чинного законодавства за день до спливу строку дії попередніх запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в САП зауважили, що вони, як і суд, позбавлені можливості продовжувати строк дії запобіжного заходу до завершення строку дії попередньої ухвали суду.

"За таких обставин, поширені у соціальних мережах дописи про те, що прокурори САП свідомо не продовжують строки запобіжного заходу, не відповідають як фактичним обставинам, так і вимогам законодавства", - наголосили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що 29 липня 2016 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо Бурана. Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України), а також у погрозі вбивства співробітників НАБУ під час виконання ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 345 КК України).

У цій же справі за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 368 КК України, обвинувачується спільник судді-корупціонера Селіхов.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара в 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. Під час слідчих дій суддя вчинив опір детективам, стріляючи на ураження.

Судді було вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності. Для Бурана обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.