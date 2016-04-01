Для одеського судді-стрілка сьогодні мають обрати запобіжний захід

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначається, що судове засідання відбудеться сьогодні увечері.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабаря у 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на враження.

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Судді вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді Бурана.

У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.