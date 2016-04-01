Для одеського судді-стрілка сьогодні мають обрати запобіжний захід
Сьогодні Солом’янський районний суд Києва обиратиме запобіжний захід для судді Малиновського райсуду Одеси Олексія Бурана, затриманого напередодні співробітники Національного антикорупційного бюро України після його виходу із сесійної зали Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.
Зазначається, що судове засідання відбудеться сьогодні увечері.
Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабаря у 500 тис. грн за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. При проведенні слідчих дій суддя чинив опір детективам НАБУ, стріляючи на враження.
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Судді вручено підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).
31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт судді Бурана.
У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності.