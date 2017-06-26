На наступній зустрічі у "нормандському форматі" треба пропонувати нові рішення по Донбасу - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що на наступній зустрічі у "нормандському форматі" необхідно запропонувати нові конкретні рішення для виходу із кризи на Донбасі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

Читайте такожМакрон втер носа Путіну, говорячи про Анну Ярославну"Якщо говорити про ситуацію на сході України, вже три роки для цивільного населення ця ситуація створює дуже великі проблеми, для України і навіть для усієї Європи. Я думаю, що для самої Росії теж. Саме тому ми не повинні погоджуватися, щоби ця криза тривала. І моє бажання, і ми про це говорили, щоб ми могли під час нашої наступної зустрічі в "нормандському форматі" дійсно запропонувати цілу серію нових умов для того, щоб з обох сторін знайти конкретні рішення для виходу із кризи", - заявив Макрон.