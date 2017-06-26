Макрон налаштований поновити співпрацю в "нормандському форматі" для врегулювання ситуації на Донбасі

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон заявляє, що налаштований підтримувати Мінський процес з метою врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

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Говорячи про врегулювання конфлікту на сході України і кризу у відносинах з Росією, Макрон наголосив: "Ми дійсно налаштовані на Мінський процес".

"Перед зустріччю "Великої двадцятки" (7-8 липня в Гамбурзі - УНІАН)... ми підтримуємо ідею поновити співпрацю саме в "нормандському форматі" із залученням ОБСЄ. Це те, що я пропонував усім сторонам", - сказав Макрон.

Як повідомляв УНІАН раніше, президенти України та Франції Петро Порошенко та Еммануель Макрон проводять переговори у Парижі в Єлисейському палаці (офіційна резиденція президента Франції). Макрон зустрів Порошенка на ганку палацу.

Раніше повідомлялось, що Порошенко здійснить робочий візит до Франції. Програмою візиту передбачено зустрічі Порошенка з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Едуардом Філіппом та головою Сенату Франції Жераром Ларше.