Макрон вважає, що зміна переговорного формату щодо Донбасу не на часі, необхідно виконувати чинні угоди

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон вважає, що зміна переговорного формату щодо Донбасу не на часі, бо треба зосередитися на виконанні чинних угод. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

Зокрема, Макрон наголосив, що підтримка дискусії щодо Донбасу на міжнародному рівні є одним із позитивних моментів, але, за його словами, "нам потрібно рухатися далі, нам потрібно рухатися вперед".

"Я думаю, що на сьогоднішній день пріоритет - це не почати з нуля з якимось іншим процесом, намагаючись переглянути принципові основи, ні. Я думаю, що нам потрібно бачити, як ми конкретно виконуємо Мінські угоди, які були погоджені усіма учасниками. І я думаю, що саме конкретне виконання на сьогодні є на часі", - зазначив президент Франції.

За його словами, виходячи з його приватних розмов з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та Петром Порошенком, «якщо ми хочемо, щоб це було ефективно (переговори щодо Донбасу - УНІАН), це має залишатися приватно, інакше це живитиме цілу серію коментарів, якихось суперечностей».

Також Макрон вважає добрим той факт, що обмінявся думками з президентами Росії та України.

«І дійсно, я вважаю, той факт, що ситуація зараз не розвивається, це те, що з обох сторін є певне нерозуміння, і знову ж таки, є невиконання того, що передбачено Мінськими угодами. Ситуація незадовільна. Отже, ми дійсно дуже точно говорили... є так би мовити третя сторона, яка може брати у цьому участь, і зокрема ОБСЄ, тому що вона може спостерігати за дотриманням припинення вогню», - підкреслив президент Франції.

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Він додав, що необхідно мати дуже об'єктивний підхід до пошуків урегулювання ситуації на Донбасі.

«Процес зможе відбутися тільки, якщо усі докладуть до цього зусиль, що наприклад, робить Німеччина. Але треба розуміти, що агресія походить з Росії, тобто, агресором є не Україна. Також ми не визнаємо анексію Криму, вона є незаконною. Отже, ми всі знаємо, хто розв'язав війну, і хто розв'язав цю ситуацію, і в якій ситуації ми перебуваємо. Тобто, ми повинні з цього вийти в рамках угод, які були досягнуті. І я дійсно вірю, що обидві сторони мають виконати свої зобов'язання. Ми повинні узгодити те, що потрібно робити», - підсумував Макрон.

«Я думаю, що ми маємо кілька місяців для того, щои в рамках цих угоди досягти успіху. Я розумію чудово, що для декого це, можливо, не ідеальний формат, але я поки що не бачив кращих пропозицій, принаймні, я їх не зрозумів як такі», - сказав він.

Також президент Франції додав, що мова йде не про те, що написано у Мінських угодах, а про виконання написаного в цих угодах.

Як повідомляв УНІАН, Макрон налаштований підтримувати Мінський процес з метою врегулювання ситуації на Донбасі.