Український бомонд спілкується зі Спілбергом (фоторепортаж)

На презентацію фільму Сергія Буковського “Назви своє ім`я”, присвяченого Голокосту в Україні під час другої світової війни, зібрався яскравий букет VIP-персон. Після власне перегляду на сцену винесли стільці і Сергій Буковський, продюсери фільму Стівен Спілберг, Віктор Пінчук та Даглас Грінберг дали прес-конференцію. Потому бомонд спілкувався в кулуарах і на фуршеті. Спілберг хвалив фільм Буковського, Ющенко дякував Спілбергу, глядачі дякували Пінчукові. Гості рангом нижче намагалися потрапити в кадр з персонам першої величини, потиснути руку або сказати щось розумне. Фуршет був закритим, тому подробиці залишаться громадськості невідомими.

VIP-персони займають свої місця (вид згори, зліва направо) – Леонід Кучма, Людмила Кучма, Олена Пінчук, Віктор Пінчук, Стівен Спілберг, Віктор Янукович, Олександр Мороз.

Віктор Ющенко та Катерина Ющенко на перегляді фільму

Віктор Ющенко та Катерина Ющенко на перегляді фільму (вигляд згори)

Після перегляду фільму перед прес-конференцією – стільці на сцені чекають режисера фільму та продюсерів (список див.вище)

У прес-конференції беруть участь ( зліва на право) Віктор Пінчук, Стівен Спілберг, Даглас Грінберг, Сергій Буковський

Прес-конференція з першого ярусу балкону.

Віктор Ющенко в кулуарах презентації спілкується з героями фільму – жертвами Холокосту, яким пощастило врятуватись

Віктор Ющенко спілкується зі Стівеном Спілбергом

Віктор Ющенко та Стівен Спілберг

Катерина Ющенко та Віктор Пінчук, Стівен Спілберг (спиною).

Олена Пінчук

В кулуарах презентації

Віктор Ющенко дає інтерв’ю “Світським хронікам”

Леонід Кучма: До побачення, любі друзі!

Фото УНІАН

Детальніше про перебування Стівена Спілберга у Києві читайте тут