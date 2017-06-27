Геращенко про зміни до регламенту ПАРЄ: Аграмунт і Кремль отримали чудового ляпаса

Парламентська асамблея Ради Європи повинна розпочати офіційну процедуру імпічменту стосовно чинного президента Педро Аграмунта. Про це написала перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Результатами голосування в ПАРЄ задоволені. Аграмунт і Кремль отримали чудового ляпаса. Наступний крок - офіційний імпічмент і ганебна політична пенсія. Зате можна буде досхочу їздити в Москву, Пітер, Ростов і Сирію...", - заявила Геращенко.

"154 зі 197 присутніх у залі членів ПАРЄ за зміни до регламенту асамблеї. Лише 30 проти. Це більше, аніж 2/3 делегатів ПАРЄ, які, по суті, висловили недовіру людині без честі і совісті, випадковому пройдисвіту на посаді президента ПАРЄ Аграмунту, який колотить Асамблею вже рік своїми ганебними діями. Це недовіра. Він мав би негайно сам подати у відставку. Але він втік в Іспанію... і тому тепер ми маємо проголосувати за імпічмент і маємо на це регламентні норми. Перший імпічмент в історії ПАРЄ. От що буває з друзями Кремля, любителями чорної ікри і рублів, вояжів в Москву і Пітер", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ схвалила резолюцію щодо процедури відставки президента Аграмунта.

Всього в голосуванні взяло участь 197 членів ПАРЄ, з яких 154 підтримали внесення змін до регламенту асамблеї. У той же час, 30 членів проголосували проти і 13 утрималися.

Нагадаємо, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

Крім того, 2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента Асамблеї.