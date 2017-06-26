"Пристрасті по Аграмунту": в Європейській народній партії висловили недовіру проросійському главі ПАРЄ

Група Європейської народної партії в ПАРЄ проголосувала за недовіру президенту Педро Аграмунту.

Про це повідомила у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

За недовіру проросійському керівнику ПАРЄ проголосували 38 депутатів, підтримали Аграмунта 28 парламентаріїв. В цілому група налічує 66 членів.

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"Група звернеться до Аграмунта з проханням негайно подати у відставку. І тепер буде голосувати за відставку в залі", - написала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, чинний президент Парламентської асамблеї Ради Європи, про добровільну відставку якого було домовлено раніше, не з'явився на відкриття червневого пленарного засідання організації.

Аграмунт попередив колег, що він не планує йти у відставку. У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки. Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента в ПАРЄ немає.