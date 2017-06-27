Кіберполіція вживає заходів з протидії хакерській атаці – речник МВС

Кіберполіція вживає заходів з протидії хакерській атаці, внаслідок якої не працює багато сайтів державних органів влади та приватних компаній.

Про це у коментарі кореспондента УНІАН заявив речник МВС Артем Шевченко.

Зокрема, за його словами, не працює сайт МВС, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Урядовий портал, сайти Міністерства охорони здоров'я та інші.

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Шевченко зазначив, що кіберполіція наразі з'ясовує, звідки було запущено цей вірус, щоб убезпечити комп'ютерні мережі в Україні від подальшого його розповсюдження та в цілому нормалізувати ситуацію.

"Кіберполіція зараз працює і з'ясовує причини кібератаки. Вони нам не розповідають деталей, а кажуть: "Дайте попрацювати". Вони активно залучені в боротьбу з вірусом", - сказав Шевченко.

За даними Нацполіції, до Департаменту кіберполіції надійшло уже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів, зокрема «Ощадбанк», «Нова пошта», «Київський метрополітен», аеропорт «Бориспіль», фармацевтична корпорація «Артеріум», зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом.

Як повідомили в Національному банку, в результаті кібератак банки зазнають труднощів із обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Також сьогодні про хакерську атаку на свої ресурси повідомили державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго» і столична енергопостачальна компанія «Київенерго».