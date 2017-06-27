Україна зазнала масової хакерської атаки: під ударом Ощадбанк, Нова Пошта, Київенерго та інші

В Україні хакери атакували низку великих підприємств та установ. Зокрема, кібератаки були здійснені на сайти «Київенерго», «Укртелеком», «Ощадбанк» та «Нова пошта», пише «ain.ua».

Зокрема, видання TJournal з посиланням на власне джерело опублікувало фото робочого комп'ютера "Київенерго", який сьогодні вдень перевантажився, потім видав таке повідомлення.

У "Київенерго" зазначили, що аналогічне повідомлення відбувається на всіх комп'ютерах в офісі. У компанії відключили комп'ютери до кінця дня.

Факт зараження комп'ютерних мереж редакції підтвердили в кіберполіції. За словами глави відомства Сергія Демедюка, сьогодні до них звернулися «Ощадбанк» і «Укртелеком», фахівці відомства вже виїхали на місце подій. «Щоб говорити детальніше, спочатку нашим фахівцям потрібно з'ясувати, що це за вірус. У випадку з раніше невідомими вірусами співробітництво щодо ліквідації наслідків може йти на міжнародному рівні», — сказав Демедюк. У компанії «Нова пошта» попередили клієнтів, що у зв'язку з атакою вірусу Petya.A відділення та контакт-центр компанії не можуть обслуговувати користувачів.

Видання зазначає, що у прес-службі «Укртелекому» підтвердили факт атаки, а також те, що мова йде про вірус-шифрувальник.

«Зараз наші IT-співробітники разом з співробітниками Microsoft працюють над усуненням наслідків атаки», — повідомили в компанії.

Найбільша українська компанія експрес-доставки «Нова пошта» зазнала хакерської атаки. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Через масовану атаку вірусу Petya.A на наші інформаційні системи відділення та контакт-центр "Нова пошта" тимчасово не можуть обслуговувати клієнтів», - йдеться у повідомленні компанії.

Також ЗМІ повідомили, що від хакерських атак також постраждали такі банки як "Ощадбанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк".

Як повідомляв УНІАН раніше, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів сьогодні, 27 червня, піддалися зовнішній хакерській атаці невідомим вірусом. Про це повідомляється на сайті Національного банку України, за інформацією якого в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій. Регулятор зазначив, що на даний час у фінансовому секторі посилено заходи безпеки і протидії атакам хакерів всіх учасників фінансового ринку.