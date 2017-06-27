"План Маршалла" для України: автори хочуть завадити "додонізації" та сподіваються на підтримку ЄС та США

Литовські політики, які ініціювали розробку «Плану Маршалла» для України, разом з українськими колегами вже формують навколо цієї ідеї міжнародну коаліцію, сподіваючись на підтримку Європейського Союзу та США. Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йшла мова під час презентації плану, що відбулась сьогодні у Брюсселі у Представництві Литви в Європейському Союзі.

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Зокрема, участь у заході взяли члени робочої групи розробки документу: колишні прем’єр-міністри Литви Андрюс Кубілюс та Гедимінас Кіркілас, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України Ганна Гопко та народний депутат Остап Єднак.

За словами Кубілюса, поштовхом для ідеї стало питання, чого президент РФ Володимир Путін «хоче досягнути в Україні».

«Ми прийшли до простого висновку, що головна мета Путіна – це не дозволити Україні стати успішною державою, тому що успіх України для режиму Путіна є великою небезпекою. Для його стратегії ми придумали новий термін – додонізація (Ігор Додон – проросійський президент Молдови)», - сказав він.

Кубілюс пояснив, що під терміном «додонізація України» мається на увазі те, що Путін хоче «дочекатися, коли незадоволені, розчаровані в реформах люди проголосують на майбутніх виборах за тих, хто не буде просувати необхідні реформи».

«Це буде поверненням політичного домінування Путіна в Україні. Коли ми дійшли такого висновку, ми поставили інше запитання: «Чи є чітка стратегія з нашого боку, з боку Заходу, стосовно того, як не дозволити Путіну виграти?». Наша відповідь була незадовільною – на жаль, чіткої стратегії ми не бачимо», - констатував колишній глава литовського уряду.

Кубілюс також повідомив, що наступним запитанням було питання стосовно того, якою може бути така стратегія.

«Ми дійшли висновку, що в історії Європи є тільки два успішних політичних інструменти, які був спроможний використати Захід, щоб не дозволити Радянському Союзу розповсюдити політичне домінування на країни Європи. Перший – це План Маршалла 1947 року, а другий – розширення ЄС. Якщо розширення для України наразі не доступне, тоді ми дійшли висновку, що треба подивитися на аналог Плану Маршалла», - сказав він.

На переконання Кубілюса, пакет інвестицій в реальну економіку України буде великою допомогою українській економіці. Кубілюс переконаний, що необхідно говорити про інвестиції в розмірі 5 млрд євро на рік, що сприятиме зростанню економіки до 5-6% у порівнянні з 2%, які є зараз.

«Цей рівень економічного зростання може бути проектом, про який ми говоримо», - наголосив він.

При цьому Кубілюс наголосив, що ці фінанси будуть захищені від корупційних дій та розкрадання створеним спеціальним інститутом, який буде аналогом діючого під час реалізації Плану Маршалла у Німеччині банку розвитку.

«Це те, що ми пропонуємо в наших документах, коли ми говоримо про «План Маршалла» для України. З цими ідеями ми почали відвідувати столиці західних країн», - зазначив екс-прем’єр Литви.

В інтерв’ю УНІАН колишній глава литовського уряду повідомив, що наразі робоча група знаходиться на першій стадії діяльності.

«У нас був перший раунд поїздок столицями – ми були у Вашингтоні, Берліні та Брюсселі. Потім ми зустрінемося у Лондоні (6 липня на міжнародній конференції, організованій урядом Великої Британії і присвяченій Україні, - УНІАН), восени – Париж, Італія, знову Вашингтон та Берлін», - повідомив Кубілюс.

За його словами, вже є домовленість про те, що до групи приєднаються депутати польського Сейму.

«Ми повинні подивитися, як побудувати формальну коаліцію, як зібрати всіх друзів з різних парламентів. Я думаю, що до осені ми будемо мати інструмент, щоб побудувати таку коаліцію», - сказав глава литовського уряду.

При цьому він констатував, що «настрої більш-менш позитивні».

«Всі розуміють те, що ми говоримо про стратегію Путіна і про стратегію з нашого боку. Всі розуміють, що є також брак нових ініціатив стосовно України. Зараз ми хочемо ініціювати політичне розуміння. Наразі ми не вдаємося до деталей, звідки прийдуть гроші, як вони будуть використані – про це ще дуже зарано говорити. Дуже важливо, щоб до цього долучилися Європейська комісія та Європейський парламент», - переконаний Кубілюс.

У зв’язку з цим він поінформував про заплановані зустрічі з представниками цих інституцій.

Говорячи про підтримку ініціативи розробки «Плану Маршалла» для України у Європарламенті, Кубілюс нагадав, що в резолюції Європейської народної партії, яка була ухвалена у присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента України Петра Порошенка за результатами роботу конгресу ЄНП на Мальті, партія висловила політичну підтримку «Плану Маршалла» для України.

«Це – офіційна позиції ЄНП, що означає, що більшість депутатів Європейського парламенту проголосують на підтримку цієї ідеї. Я думаю, що до саміту «Східного партнерства» ЄП проголосує за резолюцію, в якій я хотів би бачити «План Маршалла». Я сподіваюся, що і саміт буде свого роду гарним форумом для обговорення цієї ідеї. Сформувати таку коаліцію дуже важливо, щоб побачити успіх України», - наголосив Кубілюс.

Своєю чергою Гопко у коментарі УНІАН вказала, що Кубілюс і Кіркілас на посадах прем’єр-міністрів Литви «допомогли країні стати членами ЄС і НАТО».

«Вони бачать загрози – популізм, реванш проросійських сил, які будуть використовувати збідніння населення для того, щоб артикулювати свої популістські обіцянки, які не будуть мати економічного підґрунтя для виконання. Вони хочуть під конкретні вимоги привести не менше 5 млрд євро в реальний сектор економіки, щоб українські підприємці малого і середнього бізнесу мали можливість доступу до дешевих ресурсів, а економічний ріст був би 5-8%. Це буде протидія популізму, допомога у продовженні реформ, щоб зробити їх незворотними. Це важливий інструмент напередодні президентських та парламентських виборів», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого «Плану Маршалла для України».

Довідка. План Маршалла у 1947 році розробив держсекретар США Джордж Маршалл для надання економічної допомоги Європі після Другої світової війни, однією з цілей плану була протидія поширенню впливу СРСР на країни Західної Європи – УНІАН).