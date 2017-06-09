Порошенко наголошує на важливості реалізації "Плану Маршалла для України"

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості реалізації довгострокового плану підтримки України - так званого «Плану Маршалла для України» - з боку європейських партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайте в Харкові.

«Окремо хочу відзначити нову важливу ініціативу, запропоновану литовськими парламентарями, щодо реалізації нового європейського плану допомоги для України. Ми вперше це побачили на Мальті, коли відомий литовський парламентар на саміті Європейської народної партії запропонував «План Маршала для України», який передбачає абсолютно нові ініціативи щодо залучень інвестиційного капіталу (в Україну – УНІАН) з більших європейських країн», - зауважив Порошенко.

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«Ми перебуваємо в дуже тісній координації з (європейськими – УІНАН) парламентарями, дуже дякуємо за цю ініціативу і вважаємо, що це надзвичайно важливо», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Конгрес Європейської народної партії ухвалив резолюцію про розробку довгострокового плану підтримки України - так званого «Плану Маршалла для України».