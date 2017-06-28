Обов’язки президента ПАРЄ переходять до представника України

Від сьогодні, після виключення президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта зі складу групи Європейської народної партії, обов’язки президента ПАРЄ виконуватиме віце-президент, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Народний фронт», про це він заявив після голосування щодо виключення Аграмунта зі складу групи ЄНП.

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«За регламентом обов’язки президента Асамблеї виконує віце-президент, який відноситься до групи ЄНП. Від сьогодні мені буде представлено честь виконувати обов’язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи та вести засідання», - зазначив Логвинський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники групи Європейської народної партії ухвалили рішення про виключення зі свого складу президента ПАРЄ Аграмунта.

У березні Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента асамблеї.