ПАРЄ схвалила резолюцію щодо процедури відставки президента Аграмунта

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію щодо процедури відставки чинного президента Педро Аграмунта.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбулося після дебатів, яким передував виступ доповідача з питання внесення змін до регламенту ПАРЄ, депутата від Швейцарії, соціаліста Ліліан Морі Паскер.

Всього в голосуванні взяло участь 197 членів ПАРЄ, з яких 154 підтримали внесення змін до регламенту асамблеї. В той же час, 30 членів проголосували проти і 13 утрималися.

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Як повідомляв УНІАН, у березні президент ПАРЄ Педро Аграмунт відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. Після цього в ПАРЄ почали вимагати його відставки.

Однак Аграмунт відмовився подавати у відставку, а процедури відкликання президента у ПАРЄ немає.

28 квітня Бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аграмунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

Крім того, 2 червня Регламентний комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції щодо можливості імпічменту президента та віце-президента Асамблеї.