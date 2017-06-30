НАБУ продовжило співпрацю із ФБР ще на два роки

Національне антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США (відділ по боротьбі з міжнародною корупцією) впродовж наступних двох років співпрацюватимуть у розслідуваннях, які пов’язані з викриттям міжнародного відмивання коштів, хабарництвом та корупцією високопосадовців з України, а також поверненням активів міжнародними засобами.

Читайте такожНАБУ викрило Розенблата та Полякова спільно з ФБР

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НАБУ, такі наміри зафіксовані у Меморандумі про взаєморозуміння між відомствами за підписами директора Бюро Артема Ситника та начальника відділу кримінального підрозділу ФБР Метью Муна.

"Цей Меморандум є продовженням співпраці, започаткованої торік, коли в червні 2016 року відомства домовились про допомогу один одному. Завдяки співпраці ФБР і НАБУ, співробітники Управління спецоперацій Бюро мали можливість пройти тренування навичок володіння зброєю в умовах фізичних та психічних навантажень, швидкості та влучності стрільби, тактичної підготовки, ідентифікації реальної цілі, визначення потенційної загрози, ухвалення грамотних тактичних рішень у стресових ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з лютого 2016 року у Національному антикорупційному бюро України постійно перебуває представник Федерального бюро розслідувань (США), який разом із детективами працює над виконанням міжнародних доручень та контролює їх проходження через компетентні органи США.

Також 19 червня 2017 року детективами НАБУ за співпраці з Федеральним бюро розслідувань затримано 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

У рамках новоукладеного Меморандуму між НАБУ та ФБР сторони обмінюватимуться інформацією, проводитимуть навчання та реалізовуватимуть спільні напрацювання у сфері розслідування корупційних злочинів.