Депутат Поляков вилаявся прямо на камери, коментуючи звинувачення НАБУ

Народний депутат від фракції "Народний фронт" Максим Поляков вважає звинувачення Національного антикорупційного бюро України безпідставними, при цьому парламентар вилаявся прямо на камери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Він зазначив: “щодо рівня звинувачень, то вибачте мене, то це чистий п....жь”.

Він зазначив, що визнає лише те, що займався законодавчою діяльністю.

“Взагалі у мене була пропозиція до Ситника, перетворити парламент на СІЗО, законодавці нам не потрібні і нехай НАБУ розробляє сам закони і все. Тому що сьогодні будь-який депутат, який буде розробляти законопроекти для держави для НАБУ є автоматично злочинцем”, - підкреслив він.

За його словами, всі звинувачення проти нього “це чистий фейк, це розробки і провокація Ситника виключно і особиста помста проти мене”.

Говорячи про свою помічницю щодо якої вчора судом обирався арешт, Поляков зазначив, що вчора внесена була “застава і сьогодні вона буде на свободі”.

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На уточнююче питання, хто вніс заставу, він відповів: “батьки”.

Депутат також стверджує, що нібито його помічницю “пресують, щоб вона дала покази проти себе, проти мене”. Він вважає, що помічниця не є підслідною НАБУ навіть з хабарем в 7,5 тис. дол. оскільки “це рівень дільничного Солом'янського району, а не всього НАБУ, який начебто з ФБР цілий рік розробляли ситуацію".

Як повідомляв УНІАН, вчора Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового, (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн), та депутата Олеся Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, «в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн».

Крім того, відомство просить ВР зняти недоторканність з Розенблата, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. дол.» та Полякова, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва». Поляков і Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вже направив подання до Регламентного комітету парламенту.