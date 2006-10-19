Президент вніс до парламенту 16 невідкладних законопроектів щодо СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проекти законів, необхідних для вступу України в Світову організацію торгівлі (СОТ).

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, відповідно до статті 93 Конституції України, Президент України вніс на розгляд Верховної Ради України спрямовані на виконання зобов`язань України щодо вступу до Світової організації торгівлі (COT) законопроекти:

«Про внесення змін до Закону України «Про податок на додану вартість» щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств»;

«Про внесення змін до деяких законів України (щодо плати за ліцензії та акцизного збору на виробництво спиртів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів)»;

«Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»;

«Про внесення змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти»;

«Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про пестициди і агрохімікати»;

«Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру»;

«Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини»;

«Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про видавничу справу»;

«Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

«Про внесення змін до Закону України «Про страхування»;

«Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»;

«Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби»;

«Про встановлення ставок вивізного (експортного) мита на брухт чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням»;

«Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

«Про внесення змін до Закону України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів»;

«Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Глава держави визначив зазначені законопроекти як невідкладні для позачергового розгляду парламентом.

Представлятиме законопроекти під час їх розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України Перший заступник Глави Секретаріату Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК