На Херсонщині затримали двох військових прикордонної служби ФСБ РФ (фото)

12:43, 30 червня 2017
Політика
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Двох військовослужбовців прикордонслужби ФСБ РФ затримали без документів.

Затримані - військові прикордонної служби ФСБ РФ / facebook.com/V.O.Nazarenko

30 червня близько 2:30 прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗСУ на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Держприкордонслуби Віктор Назаренко.

За його словами, затримані були без документів, до берега вони причалили на човні. Під час попереднього опитування встановлено, що затримані - військові прикордонної служби ФСБ РФ.

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"З їхніх слів, вони нібито виконували роль порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування й таким чином опинилися на материковій частині України", - йдеться у повідомленні. 

Щодо затриманих громадян РФ проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.

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Теги: #ФСБ РФ#військові прикордонної служби