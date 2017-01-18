У Криму окупанти зводять вогневі точки, націлені у бік материкової України

Про це кажуть українські прикордонники, йдеться в сюжеті ТСН.

Тим часом російська преса повідомляє, що на півострові планують розгорнути десантно-штурмовий батальйон і збільшити кількість зенітно-ракетних комплексів. Водночас, у прикордонній службі України запевняють, що підстав для хвилювання наразі немає. Ситуацію тут вважають контрольованою.

Українські прикодонники патрулюють територію на Арабатській стрілці. Навесні 2014 сюди висадився російський десант. За півроку окупанти відійшли, проте зовсім недалеко.

"Прямо за пляжем знаходиться зелена будка. Це окупантів наших будка, вони там гріються після патрулювання. А от напроти стовпа знаходиться їхній дзот", - розповідають прикордонники.

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Разом з прикордонниками кордон охороняє Джек – вівчарка прибігла до військових з окупованої території. Тепер Джек буквально незамінний помічник.

В іншому місці, на Чонгарі, можна майже безперешкодно потрапити на окуповану територію. Тут облаштований перехід. Багато з тих, хто ним постійно користується, мають по кілька паспортів.

Вже за 20 метрів від буферної зона російський прапор та окупована земля. Фортифікаційні споруди заховані за рогом. Прикордонники кажуть, над їхнім будівництвом окупанти працюють фактично цілодобово.

"Підрозділи окупанта укріплюються. Це можна спостерігати будівництво взводних опорних пунктів, ліній інженерних споруд, візуально навіть видно встановлення металевої спостережної вежі, з висоти якої окупанти здійснюють спостереження за нашими співробітниками і загалом за материковою частиною України", - розповідає начальник відділу ПС "Чонгар" Дмитро Ковальов.

Українські прикордонники запевняють, що детально аналізують усі заяви росіян про збільшення контингенту військ на окупованому півострові. З останніх новин – перекидання сюди нових зенітних комплексів. У відповідь наші хлопці так само укріплюють позиції.