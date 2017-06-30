Атака вірусу Petya.A на Україну не вплинула на боєздатність ЗСУ - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що нещодавня кібератака на Україну жодним чином не вплинула на боєздатність Збройних сил держави.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, відповідаючи на запитання УНІАН.

"Ми успішно вирішили проблему кібератаки, яка була здійснена, практично, на всі органи державної влади. Вона не вплинула на стан боєздатності Збройних сил, не вплинула на систему управління військами і не вплинула на хід виконання бойових завдань в зоні проведення антитерористичної операції", - заявив Полторак.

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За його словами, зараз в ЗСУ формується спеціальний підрозділ, який буде займатися цією проблемою. "Ми вивчаємо дуже гарний досвід Литви стосовно кіберзахисту і плануємо, в тому числі за допомогою НАТО, сформувати підрозділ, який буде адекватно реагувати на такі загрози", - підкреслив міністр.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи відомо вже, хто саме стоїть за цією атакою, Полторак сказав: "Розглядаються різні варіанти, тому мені важко про це говорити".

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

За даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A., який шифрує дані на комп'ютері та вимагає викуп.