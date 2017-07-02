Луценко: в нас є запитання і до діючих, і колишніх міністрів

Генеральна прокуратура здійснює розслідування щодо окремих міністрів нинішнього уряду.

Читайте такожУ ГПУ очікують на розгляд подань про зняття недоторканності із Добкіна та ще п’ятьох нардепів наступного тижня

Про це генпрокурор Юрій Луценко заявив в інтерв'ю програмі "Час. Підсумки" на "5-му каналі".

Луценко не виключив, що поряд з поданнями на зняття недоторканності з народних депутатів можуть з'явитися претензії й до урядовців, однак жодних прізвищ він не назвав.

"Я не можу виключити як нових подань до народних депутатів, так і дій щодо діючих міністрів. Така в нас робота. Зараз проводиться слідство проти багатьох фігурантів, в тому числі в нас є запитання і до діючих, і колишніх міністрів. І вони також пройшли по якісь окремій партійній квоті коаліційного уряду", - зазначив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.